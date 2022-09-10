اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع مصر للألومنيوم في نجع حمادي

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:44 م
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع مصر للألومنيوم في نجع حمادي وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع مصر للألومنيوم
كتب عبد الحليم سالم

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بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف الدأودى محافظ قنا، صباح اليوم السبت، زيارة إلى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 
 
استهل الوزير، الزيارة بتفقد معرض منتجات الشركة من الألومنيوم، حيث استمع  إلى شرح تفصيلى حول طبيعة المنتجات ومراحل التصنيع ومعدلات الإنتاج، وذلك بحضور المهندس محمد السعدأوى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود سالم العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم. 
 
وكان فى استقبال الوزير عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.
 
 

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وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع مصر للألومنيوم



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