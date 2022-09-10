وزير قطاع الأعمال ومحافظ قنا يتفقدان خطوط الإنتاج بمجمع مصانع الألومنيوم

قنا صابر سعيد

أجرى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية موسعة داخل مجمع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رافقه المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود سالم العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، وعدد من العاملين بالمصنع.

شملت الجولة، تفقد المصانع وخطوط الإنتاج المختلفة والمسابك والورش وغيرها من المواقع الإنتاجية التي من المقرر أن يتم تطويرها وإعادة تأهيلها، حيث تابع السيد الوزير مراحل التصنيع لمختلف المنتجات و استمع إلى شرح توضيحي حول مراحل العمليات الإنتاجية المختلفة.

أثنى وزير قطاع الأعمال، على جهود العاملين الأوفياء الذين يؤدون أعمالا شاقة بطبيعة عملهم، مؤكدا أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج لخدمة وطننا العزيز.

وأشاد محافظ قنا بإلتزام العاملين فى المصنع بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أن هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجا فريدا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة نظرا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته فى دعم الصناعة الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم كما أنه يحقق اكتفاءا ذاتيا فى الخدمات.