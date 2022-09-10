اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير العدل: التعاون القضائى بين دول إفريقيا ضرورة تفرضها التحديات المشتركة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:52 ص
وزير العدل: التعاون القضائى بين دول إفريقيا ضرورة تفرضها التحديات المشتركة المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدا من الدولة على أهمية الشراكة الإفريقية في جميع المجالات، وتقدير لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، وتوفير كل عوامل النجاح. 
 
وأضاف خلال كلمته في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية: "التعاون القضائي ضرورة تفرضها التحديات المشتركة.. وعلى رأس هذه التحديات عملية التنمية الشاملة.. الحق في تنمية الشعوب هو عنوان لهذا الاجتماع.. وهذا الحق من الحقوق الجماعية الذي يكفل للجميع المشاركة فيه في إطار من العدالة والمساواة والإنصاف". 
 
وتابع المستشار عمر مروان: "اجتماع القاهرة يدعم انطلاق الشعوب نحو التنمية في سياج من الشرعية الدستورية.. وأصبح تقليدا تحرص على المشاركة فيه معظم الدول الإفريقية يعالج قضايا في غاية الأهمية.. وأقدم الشكر للمشاركة في هذا الاجتماع في إطار دعم التعاون بين الدول الإفريقية". 
 
 

اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم

اجتماع رؤساء المحاكم

المحاكم الدستورية

المحاكم الدستورية الافريقية

وزير العدل



الموضوعات المتعلقة

رئيس المحكمة الدستورية العليا يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه اجتماع القاهرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:47 ص

انطلاق فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:40 ص

المستشار محمد عماد: المحكمة الدستورية سنت سنة حميدة باجتماع رؤساء المحاكم

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:36 ص

بث مباشر.. انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:25 ص

وصول رئيس الوزراء اجتماع المحكمة الدستورية العليا

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:24 ص

رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بعد قليل

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:44 ص

5 محاور تناقشها جلسات رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.. تعرف عليها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:28 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة