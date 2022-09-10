وزير العدل: التعاون القضائى بين دول إفريقيا ضرورة تفرضها التحديات المشتركة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدا من الدولة على أهمية الشراكة الإفريقية في جميع المجالات، وتقدير لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات، وتوفير كل عوامل النجاح.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية: "التعاون القضائي ضرورة تفرضها التحديات المشتركة.. وعلى رأس هذه التحديات عملية التنمية الشاملة.. الحق في تنمية الشعوب هو عنوان لهذا الاجتماع.. وهذا الحق من الحقوق الجماعية الذي يكفل للجميع المشاركة فيه في إطار من العدالة والمساواة والإنصاف".

وتابع المستشار عمر مروان: "اجتماع القاهرة يدعم انطلاق الشعوب نحو التنمية في سياج من الشرعية الدستورية.. وأصبح تقليدا تحرص على المشاركة فيه معظم الدول الإفريقية يعالج قضايا في غاية الأهمية.. وأقدم الشكر للمشاركة في هذا الاجتماع في إطار دعم التعاون بين الدول الإفريقية".