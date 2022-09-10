اليوم السابع
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وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصرى

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:26 ص
وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصرى وتصدير أولى الشحنات إلى باكستان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري وذلك بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين واستيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية المطلوبة من دولة باكستان.
 
كما أفاد التقرير، بأن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 4.6 مليون طن هذا العام اعتبارا من يناير الماضي حتى الآن، وذلك بزيادة قدرها حوالي 40 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
وجاءت الموالح في المرتبة الأولى يليها البطاطس والبصل والعنب.
 
ووجه القصير، الشكر للمزراعين والمصدرين المصريين، مشيدا بجهود رجال الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري في سفارات مصر بالخارج لدورهم في دعم الصادرات الزراعية.
 
 

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