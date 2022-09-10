اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ مشروعات بديل العشوائيات وسكن كل المصريين بالعبور

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:34 ص
وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ مشروعات بديل العشوائيات وسكن كل المصريين بالعبور جانب من تطوير المناطق
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 96 عمارة تضم 3360 وحدة سكنية بمساحات 90 و 115 مترا مربعا، و 96 وحدة إدارية و 96 محلاً تجارياً بمشروع سكن بديل العشوائيات بالحى الـ١٤بمدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة، بنسب إنجاز متقدمة.
 
وأضاف الوزير أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق وأماكن انتظار السيارات بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالحى ١٤، لافتاً إلى أن الحي يضم ٨٠٦ عمارات بالمشروع  نموذج ٩٠م ، بإجمالى ١٩٣٤٤ وحدة سكنية والمدرجة في خطة التسليم لحاجزيها قريباً.
وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بمشروعات الإسكان بالمدينة، بسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع مراعاة الجودة المطلوبة فى التشطيبات.
 
وأكد أن مسئولى الجهاز يتابعون معدلات التنفيذ أولا بأول من مواقع العمل، كما يتم الاهتمام بتوافر الخدمات المختلفة، لتكون جاهزة للتشغيل بالتوازى مع تسكين المواطنين المستحقين.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

مشروعات الاسكان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة