اليوم السابع
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وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى لم يتفقوا على تحديد سقف لسعر الغاز الروسى

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:00 ص
وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى لم يتفقوا على تحديد سقف لسعر الغاز الروسى الإتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت المفوضة الأوروبية للطاقة قدري سيمسون عقب اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد لم تتمكن من الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وأضافت سيمسون: "لم يتم اتخاذ أي قرار"، وأشارت إلى حجم الأرباح التي تجنيها روسيا من بيع الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن اعتماد سقف السعر من شأنه أن يضر بإيرادات موسكو.

روسيا من جهتها، سبق لها وحذرت من أن أي محاولات لتسعير نفطها أو غازها ستضطرها لقطع الإمدادات، ما قد يشعل الأسعار، ويضرّ بالاقتصاد الأوروبي والعالمي.


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