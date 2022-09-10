نقابة الأطباء تحتفل باليوم العالمى لتنظيم الأسرة 26 سبتمبر

كتبت آية دعبس

تنظم نقابة أطباء مصر احتفالية اليوم العالمي لتنظيم الأسرة الاثنين 26 سبتمبر بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، تحت رعاية الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أنها المرة الأولى التي تنظم وتستضيف نقابة الأطباء هذه الاحتفالية، وأنها تأتي في إطار الدور المجتمعي لنقابة الأطباء وإيماناً بأهمية مشاركة النقابة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، و أضاف د. خالد أمين أن أطباء مصر عليهم دور ضخم في نشر الوعي بتنظيم الأسرة لما لهم من اتصال وتواصل مباشر بالأسرة المصرية، كما أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو دور حصري للأطباء في عيادات تنظيم الأسرة.

وأكد الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أن احتفالية اليوم العالمي لتنظيم الأسرة بنقابة الأطباء هذا العام ستشهد حضور العديد من الشخصيات الهامة والمعنية، حيث يحضرها د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ونقابة التمريض وأساتذة طب النساء والتوليد وطب الأسرة، كما تشهد مشاركة مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة مصر للتنمية المستدامة إضافة إلى د. حسين خيري نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية.