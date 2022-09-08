اليوم السابع
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"الأطباء": إجراءات قانونية ضد إعلانات ادعت اعتماد النقابة لمؤتمر طبى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:09 م
"الأطباء": إجراءات قانونية ضد إعلانات ادعت اعتماد النقابة لمؤتمر طبى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أكدت نقابة أطباء مصر، عدم صحة ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من اعتماد نقابة الأطباء لشهادة مؤتمر ما حول أحد الأكاديميات، مشددة أنها لا علاقة لها بالمؤتمر.

وأوضحت النقابة فى بيان، أن الفريق الإعلامي لنقابة الأطباء قد رصد إعلانات مصورة ومتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي تضمنت أن النقابة العامة للأطباء معتمدة شهادات مؤتمر هذه الأكاديمية المشار إليها، وعليه تم التواصل مع لجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية للأطباء وأكدوا عدم علاقة النقابات بهذه الإعلانات.

ونوهت نقابة أطباء مصر، للأطباء على ضرورة التأكد من نقابة الأطباء حول اعتماد الدورات والمؤتمرات التي يتم الإعلان عنها، وتؤكد نقابة الأطباء أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات لما ورد بها من أكاذيب.


نقابة الاطباء

مؤتمرات طبية

اعتماد نقابة الاطباء للمؤتمرات



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