مياه القناة: رفع كفاءة مولدات الديزل بمحطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد‎

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، بدء أعمال رفع كفاءة وصيانة مولدات الديزل الخاصة بالمحطات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا للخطة الموضوعة، وضمان استمرار جميع المحطات في العمل وعدم توقفها عند الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة مولدات الديزل الخاصة بمحطات رفع الصرف الصحي، التابعة لمركز ومدينة فايد، وجاري أعمال رفع وكفاءة وصيانة باقي المحطات علي مستوى إقليم القناة" السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي واستمرار في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من أعمال رفع كفاءة وصيانة مولدات الديزل هي عملها بكامل طاقتها في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وعدم توقف أي من محطات مياه الشرب أو محطات رفع الصرف الصحي عن العمل، بالإضافة الي مراجعة خزانات الوقود للتأكد من وجود وقود كافي يساعد على تشغيل أي من تلك المحطات لعدة ساعات عند انقطاع التيار الكهربائي.

وعلي جانب أخر أوضح، اللواء عبد الحميد عصمت، عن استقبال الشركة لـ"1715" شكوى واستفسارًا من قبل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس"، عبر الخط الساخن وبوابة الشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى مكتب خدمة المواطنين بالشركة.

وأعلن عن نجاح الشركة في الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحى أو الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الاصلاح، علما بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتى يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.