اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة طيران ضمن 115 رحلة أسبوعية

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة طيران ضمن 115 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم السبت، 34 رحلة طيران دولية سياحية، أغلبها أوروبية، واكثرها وصولا من المطارات التشيكية، حيث تقل على متنها قرابة 5 آلاف سائح من جنسيات مختلفة

 

وكشفت كشوف الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع، وصول 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الايطالية ثم البولندى والألماني.

 

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التى تصل خلال الاسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلة دولية أوروبية 5 رحلات داخلية .

 

وحسب جداول الرحلات الأسبوعية يصل خلال الأسبوع، 3 بلجيكي، 4 من هولندي، 20 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من المانيا، و34 تشيكي، و19 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، و3 من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر، و5 رحلات داخلية .


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسي علم

رحلات سياحية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة