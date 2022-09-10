مطار مرسى علم يستقبل 34 رحلة طيران ضمن 115 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار اليوم السبت، 34 رحلة طيران دولية سياحية، أغلبها أوروبية، واكثرها وصولا من المطارات التشيكية، حيث تقل على متنها قرابة 5 آلاف سائح من جنسيات مختلفة .

وكشفت كشوف الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع، وصول 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الايطالية ثم البولندى والألماني.

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التى تصل خلال الاسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلة دولية أوروبية 5 رحلات داخلية .

وحسب جداول الرحلات الأسبوعية يصل خلال الأسبوع، 3 بلجيكي، 4 من هولندي، 20 رحلة من إيطاليا، و17 رحلة من المانيا، و34 تشيكي، و19 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، و3 من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا ورحلة من المجر، و5 رحلات داخلية .