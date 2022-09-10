مطار الغردقة الدولي يستقبل 93 رحلة طيران دولية تقل على متنها 14 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم السبت، 93 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، أن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر.

من جانب أخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت حتي نهاية الأسبوع، 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية في المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الايطالية ثم البولندي والألماني.

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التي تصل خلال الاسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلة دولية أوروبية 5 رحلات داخلية .