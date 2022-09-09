مطار الغردقة الدولى يستقبل 79 رحلة طيران دولية تقل على متنها 11 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، 79 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلتين من المانيا، ورحلة من هولندا، ويتم تسهيل الإجراءات بمجرد وصول السياح ونقلهم للفنادق المختلفة.