مصرع 5 أشخاص وإنقاذ 6 بعد انقلاب قارب فى نيوزيلندا لاصطدامه بـ"حوت"

كتب: إيهاب محمد

توفى خمسة أشخاص فى نيوزيلندا، اليوم السبت، بعد انقلاب القارب الصغير الذى كانوا على متنه، وحسبما ذكرت السلطات، فإن الحادث قد يكون بسبب اصطدام القارب بحوت، وأشارت السلطات إلى أنه تم إنقاذ ستة أشخاص آخرين كانوا على متن القارب، وفقا لما نقلته "نيويورك بوست".

وقالت الشرطة إن القارب البالغ طوله 28 قدما، انقلب بالقرب من بلدة كايكورا الواقعة فى الجزيرة الجنوبية، وأضافت أنها تواصل التحقيق في سبب الحادث، فيما قال الرقيب في شرطة كايكورا، مات بويس، للصحفيين فى مكان الحادث: "لقد كان هذا حدثًا مأساويًا والشرطة تقدم الدعم للمتورطين في هذا الوقت الصعب للغاية".



تقرير نيويورك بوست

قال رئيس بلدية كايكورا، كريج ماكل، لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن المياه كانت هادئة وقت وقوع الحادث وكان الافتراض أن حوتًا قد ظهر من تحت القارب"، وأضاف أن هناك بعض حيتان العنبر في المنطقة وكذلك بعض الحيتان الحدباء التي تمر عبرها.

وتابع أن السكان المحليين ساعدوا في جهود الإنقاذ على مدار اليوم، لكن الحالة المزاجية في البلدة كانت "كئيبة"، لأن المياه كانت شديدة البرودة وكانوا يخشون على مصير أي شخص سقط في البحر، وقال ماكل إنه "فكر في الماضي في احتمال اصطدام قارب وحوت، بالنظر إلى عدد الحيتان التي تتردد على المنطقة".



محاوله الانقاذ

وقال: "دائمًا ما يدور في ذهنك إمكانية حدوث ذلك"، مضيفًا أنه لم يسمع بأي حوادث سابقة من هذا القبيل، وأوضح ماكلي، أن القارب كان سفينة صيد، بينما أخبرت فانيسا تشابمان Stuff أنها ومجموعة من الأصدقاء شاهدوا جهود الإنقاذ تتكشف من Goose Bay بالقرب من Kaikōura. ، وقالت إنها عندما وصلت إلى نقطة المراقبة، استطاعت رؤية شخصًا يجلس فوق قارب مقلوب يلوح بذراعيه.

وأضافت أن طائرتي هليكوبتر إنقاذ وطائرة هليكوبتر محلية ثالثة كانت تحلق قبل أن يقفز اثنان من الغواصين، وأخبرت Stuff أنه تم إنقاذ الشخص الموجود على متن القارب ويبدو أن شخصًا آخر قد تم سحبه من الماء.

كايكورا هي وجهة شهيرة لمشاهدة الحيتان، ينخفض ​​قاع البحر بعيدًا عن الساحل ، مما يجعل المياه العميقة قريبة من الشاطئ. يقدم عدد من الشركات رحلات بالقوارب أو ركوب طائرات الهليكوبتر حتى يتمكن السائحون من رؤية الحيتان والدلافين والمخلوقات البحرية الأخرى عن قرب.