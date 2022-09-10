اليوم السابع
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مصادرة 34 كرسيا وإعدام 18 شيشة فى حملة مكبرة بحى ثانى المحلة

السبت، 10 سبتمبر 2022 06:18 ص
مصادرة 34 كرسيا وإعدام 18 شيشة فى حملة مكبرة بحى ثانى المحلة إشغالات الطريق - أرشيفية
الغربيــــة عادل ضرة

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شن المسئولون بحى ثاني المحلة، برئاسة سعد نصر رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، قادها شريف مسعود نائب رئيس الحى وأحمد أبو قمر ومحمد رمضان لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من عدم استخدام الشيشة أسفرت الحملة عن مصادرة 34 كرسيا وإعدام 18 شيشة، وإعدام 35 كوبا زجاجيا، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
 
وأوضح رئيس الحى، أن حملات إزالة إشغالات الطريق مستمرة لرفع كافة الإشغالات توسعت الطريق ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
 
كما قام عمال النظافة، بحملة نظافة مكبرة بشوارع الحى لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وتحميل ورفع تراكمات القمامة من على فتحات السكة الحديد من ناحية شارع الجمهورية وسوق الجملة وشارع طلعت حرب وعبد المنعم رياض وشارع سكة زفتى ونعمان الأعصر وسكة قطور وشارع الترعة.
 
وشدد رئيس الحى، على ضرورة المتابعة المستمرة لرفع تراكمات القمامه بصفة مستمرة في إطار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

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