اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدير الشراكة الدولية بأمريكا: مفهوم المهاجرين تغير بعد 11سبتمبر لمنع الإرهاب

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:21 م
مدير الشراكة الدولية بأمريكا: مفهوم المهاجرين تغير بعد 11سبتمبر لمنع الإرهاب اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت جينيا كابريخو، مدير مركز الشراكة الدولية والتكامل الاستراتيجي بالولايات المتحدة، إن جمعية العموم في أمريكا، تعمل على حقوق المهاجرين في أمريكا وكولومبيا، بعد أن كانت أمريكا تقوم بترحيل المهاجرين في البداية، وبعد عام  1956 تم التفكير وتغير المفهوم، وكيفية حماية المهاجرين.
 
وأضافت جينيا خلال كلمتها باجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، أن الحكومة الأمريكية بعد دراسات بدأت في استخدام برامج ادخال المهاجرين، والاغاثة الانسانية لحماية حقوقهم من الانظمة الشيوعية، أو الفارين من الحروب.
 
وأوضحت جينيا أن الكونجرس هو الجهاز الحكومي الذي يعمل على كل الموضوعات المتعلقة بالهجرة والترحيل، بعد أن أصدر الرئيس ازينهاور قانون للمهاجرين لامريكا عام 1956.
 
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت لم شمل الأسرة وحماية حقوق المهاجرين بسبب ظروفهم المختلفة في بلادهم، وأن عام 2001 علامة فارقة في قانون الهجرة، حيث أصبح من حق عائلة المهاجر الذهاب اليه والدراسة للقاصرين، وفي حماية الحكومة الامريكية.
 
وتابعت: اصبح للقاصرين الحق العيش في سلام، مضيفة أن أمن الحدود أصبح الهدف الرئيسي لأمريكا بعد احداث 11 سبتمبر، وتطور الامر لدراسة ملف كل مهاجر على حده، حتى لا تتكرر الاعمال الارهابية.
 
 

المحكمة الدستورية العليا

القضاء الدستورى

القضاء الدستورى الأفريقى

لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية

المجالس الدستورية الأفريقية



الموضوعات المتعلقة

مفيد شهاب: مبدأ الفصل ببن السلطات ضمانة لحقوق الإنسان

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:04 م

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب: مصر حريصة على لم شمل كل الدول الأفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:42 م

رئيس مجلس النواب: القارة الإفريقية فى أحوج وقت للتكاتف لمواجهة التحديات

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:47 ص

انطلاق الاجتماع الـ6 لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.. رئيس الدستورية: الرئيس السيسى حريص على التعاون القضائى مع دول القارة السمراء.. "الشيوخ": مصر مستمرة في رعاية شعوب القارة.. وزير العدل يبرز أهمية المؤتمر

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:45 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة