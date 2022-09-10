حياة كريمة ببنى سويف.. صرف صحى ومكتب خدمات بريدية بقرية طنسا الملق

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر، أن قرية طنسا الملق تشهد تنفيذ العديد من الخدمات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة فى مجالات مختلفة .

وأضاف على يوسف أنه يجرى العمل فى أعمال حفر وتركيب مواسير الصرف الصحي بقرية طنسا الملق ضمن حياة كريمة، وإزالة المعوقات لتسريع وتيرة العمل، بجانب استلام قطعة أرض (ملك الأوقاف) تمهيدا لبدء إنشاء مكتب الخدمات البريدية، وذلك بحضور الجهات ذات الصلة.