محافظ أسيوط يلتقى مسئولى الرى لبحث معدلات التنفيذ بمشروع تأهيل وتبطين الترع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام الري، لمناقشة معدلات التنفيذ بأعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ،ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وفى إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجارى المائية حفاظاً على مياه الرى ومنعاً لهدرها والعمل على وصولها لنهايات الترع لرى الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وناقش المحافظ ، خلال اللقاء الاعمال التى يجرى تنفيذها بمشروع تبطين الترع، وتطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأي طاري بالإضافة إلى متابعة حالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها ،وكذلك أعمال الصيانة، وتركيب البوابات لأفمام الترع ورفع وإزالة أية مخلفات او تعديات على اراضى املاك الدولة أولاً بأول من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها للحفاظ على البيئة والنظافة العامة، وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه للزارعة وذلك في إطار سياسة الدولة نحو تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات واستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد محافظ أسيوط، متابعته الميدانية للاعمال التى يجرى تنفيذها ، على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة ،للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات ، لافتا إلى أنه يجرى العمل فى المرحلة الأولى للمشروع القومى لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة بإجمالى اطوال تم تنفيذها بلغت 283.176 كم ويجرى تنفيذ 475.28 كم وتستهدف 133 ترعة والتي سيتم نهوها بنهاية 24 / 2 / 2024 بتكلفة اجمالية بلغت مليار و 619 مليون جنيه بتمويل من وزارة الرى والمحافظة تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ، لافتا الى ان المرحلة الثانية من المشروع القومي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه تبدأ من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات ، معلنًا تذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ، من خلال جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة تبطين الترع ومعدلات التنفيذ ،مطالبًا مسئولي الري بمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها وتسريع وتيرة الاعمال للانتهاء منهًا وفقا للجداول الزمنية المقررة للاستفادة منها والحفاظ على المياه وترشيد الفاقد منها وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة وتأهيل الترع في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وطالب محافظ أسيوط ، مسئولى الرى بالمحافظة بمواصلة تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لإزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل ، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه تفنيذاً لتعليمات الحكومة باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين للقانون مشيراً إلى العمل على تعظيم الاستفادة من أملاك الري وحماية المجاري المائية والتأكيد على هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح رئيس الادارة المركزية للموارد المائية ،والرى بأسيوط ، أنه يجرى تنفيذ مشروعات تبطين الترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي ، فضلًا عن تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولًا بأول واستعدادها لأى تصرفات مائية زائدة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الموارد المائية والري واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضمن خطة الدولة لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى ، مضيفا أن رى أسيوط حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى معدلات تنفيذ الاعمال اليومية بالمشروع القومى لتبطين الترع.

ومن جانب أخر، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن المتابعة المستمرة لأعمال رصف وصيانة ، ورفع كفاءة لطريق أسيوط/سوهاج الزراعي بنطاق مدينة أبوتيج ، والذى يقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق، والكبارى بوزارة النقل ، فضلا عن المتابعة المستمرة لاعمال الرصف بالمركز .

وقال محافظ أسيوط ، أن الرصف ينعكس على حالة المرور ،وحياة المواطن يومياً حيث أن الشوارع المرصوفة بشكل جيد تيسر حركة المرور، وتوفر الجهد والوقت كما أنها تعكس المظهر الحضارى للمحافظة ، تنفيذا لرؤية مصر 2030 .

كان محافظ أسيوط، قد أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة الطرق والمحاور الرئيسية بجميع المراكز ،وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة لذلك لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة فضلًا عن حصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطط الاستثمارية تباعًا وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

فيما أوضح محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج إنه جاري المتابعة اليومية لأعمال تنفيذ رصف طريق أسيوط/سوهاج الزراعي ضمن ضمن مشروعات هيئة الطرق ، مشيراً إلى بدء أعمال الرصف بعد تمهيد وتسوية الشارع وكشط الاسفلت القديم وفرش طبقة البتومين لتكون عملية الرصف دقيقة للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية وتحسين حالة الطرق وسيتم خلال الايام القادمة بدء الرصف بشوارع مدينة ابوتيج وفقاً لخطة المحافظة .