اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف غدا بحديقة الأزهر

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:49 م
محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف غدا بحديقة الأزهر محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن، ملتقى توظيف بحديقة الأزهر، صباح غدا الأحد، وذلك على هامش حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة"، كما سيتم تسليم أجهزة تعويضية على ذوى الهمم.
 
ومن المقرر أن يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة" كأحد روافد التنمية الاقتصادية لبرنامج "حياة كريمة" والذي أطلقه رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية ، وتسليم المشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة . 
 
ويشارك في برنامج التمكين الاقتصادى"فرصة" بمحافظة القاهرة 40 جمعية أهلية ومؤسسة مجتمع مدني من مديرية التضامن بالقاهرة، و20 شركة، حيث تقدم الجمعيات الأهلية عدد من المشروعات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للأسر وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي تقوم به الوزارة وتعمل على تنفيذه الجمعيات والمؤسسات، حيث من المقرر أن تقوم الجمعيات بتقديم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تساعد على تمكين الأسر الأولى بالرعاية.
 
 

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ملتقي توظيف

القاهرة

برنامج فرصة



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