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مجلس العرش يستقبل تشارلز الثالث بعد إعلان تنصيبه ملكا لبريطانيا

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:26 ص
مجلس العرش يستقبل تشارلز الثالث بعد إعلان تنصيبه ملكا لبريطانيا الملك تشارلز الثالث
كتب عبد الوهاب الجندى

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استقبل مجلس العرش البريطاني، الملك تشارلز الثالث، بعد إعلان تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة، وقد وقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، اليوم السبت، على إعلان توليه العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التى حكمت 70 عاما.

ووصل الأمير وليام دوق كامبريدج، بصحبة الأمير كاميلا دوقة كورنوال وزوجة الملك تشارلز إلى قصر سانت جيمس، لحضور اجتماع مجلس الانضمام، بحضور عدد من رؤساء الوزراء السابقين والساسة البريطانيين، ورجال الدين فى البلاد.

وبعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التليفزيون.

وقال الأمير تشارلز الثالث، أمس الجمعة، إن الملكة إليزابيث الثانية "أوفت بعهدها تجاه بريطانيا"، متعهداً بأنه سيسير على خطاها، لافتاً إلى أنها "ساعدت دولاً كثيرة، وكرّست حياتها لخدمة شعبها" خلال فترة حكمها التي امتدت إلى أكثر من 70 عاماً.

وأضاف تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك، عقب يوم واحد من وفاة والدته إليزابيث الثانية، أن "الملكة الراحلة لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات".

وأشار إلى أن بريطانيا "استطاعت تحقيق التقدم والازدهار وسنواصل الحفاظ على قيمنا"، متعهداً بـ"الوفاء بالمبادئ الدستورية لوطننا.. سأخدمكم بكل حب وتقدير".

استقبل الملك
استقبل الملك

 

الملك تشارلز
الملك تشارلز

 


تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

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