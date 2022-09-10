وقال القرم - في تصريحات له اليوم عقب اجتماع للجنة المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام- إنه يتصورأن طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الآن، موضحا أن الموافقة على مطالب العاملين بأوجيرو تمت من حيث المبدأ.



وأضاف أن هناك مهلة أسبوع للتشاور مع موظفي "أوجيرو" لإنهاء الموضوع بالطرق القانونية كما، مشيرا إلى أن رأي اللجنة كان عدم الرغبة بالتفاوض تحت الضغط، معتبرا أن الأمر يلزمه الروية والهدوء.



وبدأ موظفو أوجيرو إضرابا عن العمل منذ يوم 31 أغسطس الماضي وحتى اليوم، مما أدى إلى تعطيل الاتصالات الأرضية والإنترنت في عدد كبير من المناطق على الأراضي اللبنانية بما في ذلك العاصمة بيروت.