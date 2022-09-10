كم تبلغ ثروة تشارلز الثالث بعد تنصيبه ملكا لإنجلترا؟

كتبت رباب فتحى

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ،أصبح ابنها الأكبر ، الملك تشارلز الثالث الملك الدستوري للمملكة المتحدة ودول الكومنولث والحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا. ورغم أنه تخلى عن دوقية كورنوال بعدما أصبح ملكا ليرثها ابنه أمير ويلز ، الأمير ويليام، إلا أنه ورث ثروة عن والدته الملكة إليزابيث، ما هو صافي ثروة الملك تشارلز؟

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية كانت ثروة الأمير قبل أن يصبح ملكًا ، تقدر بحوالي 100 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى ائتمان عقاري يسمى دوقية كورنوال، والذي تأسس عام 1337 لتوفير الدخل لأمير ويلز وعائلته.

يُعتقد أن العديد من خصائص الصندوق ، والتي تشمل الأكواخ والعقارات المطلة على البحر والريف وغيرها الكثير ، تدر ما بين 20 إلى 30 مليون دولار من العائدات سنويًا ، والآن سيرثها ابنه الأمير ويليام وسيكون المستفيد.

ولكن الآن بعد أن تولى العرش ، فإن ثروة الملك تشارلز الثالث تقدر بحوالي 600 مليون دولار، حيث تركت جلالة الملكة وراءها أكثر من 500 مليون دولار من الأصول الشخصية جمعتها على مدار 70 عامًا على العرش ، وفقًا لـ "فورتشن" الأمريكية.

الدخل السنوي للملك

تلقت الملكة مبلغًا سنويًا من خلال ما يُعرف بالمنحة السيادية، وهو ما يعادل 148 مليون دولار أمريكي.

يتم استخدام الأموال لتمويل السفر الرسمي وصيانة الممتلكات وتكاليف التشغيل لأسرة الملكة.

محفظة عقارية بمليارات الدولارات

وسيستفيد الملك تشارلز الآن بعد أن أصبح رئيسًا للعائلة المالكة من "ملكية التاج" ، وهي عبارة عن مجموعة من العقارات والممتلكات غير مملوكة له أو للحكومة ، ولكنه دخل يستفيد منه.

وتقدر قيمة "ملكية التاج" بحوالي 28 مليار دولار وتنتج 20 مليون دولار من الأرباح كل عام للحاكم ، في حين أن العقارات الأخرى ، المعروفة باسم دوقية لانكستر ، تمنح الملك دخلًا إضافيًا قدره 30 مليون دولار سنويًا.

ويمتلك النظام الملكي ما يقرب من 28 مليار دولار من الأصول العقارية اعتبارًا من عام 2021 ، والتي لا يمكن بيعها ، وفقًا لمجلة فوربس. يتضمن:

ملكية التاج: 19.5 مليار دولار

قصر باكنجهام: 4.9 مليار دولار

دوقية كورنوال: 1.3 مليار دولار

دوقية لانكستر: 748 مليون دولار

قصر كنسينجتون: 630 مليون دولار

ملكية التاج فى اسكتلندا: 592 مليون دولار

سيتمكن الملك تشارلز الآن من دفع نفقات عائلته من خلال المنحة السيادية لـ"ملكية التاج" والتي تتيح له استخدام 25 ٪ من الدخل.

ويرأس رأس العائلة المالكة البريطانية أيضًا ، صندوق "المقتنيات الملكية" ، الذي يحتفظ بفنون العائلة المالكة وغيرها من القطع التي لا تقدر بثمن ، والتي يعتقد أن قيمتها تتجاوز 5 مليون دولار وتحتوي على أكثر من مليون قطعة ، بما في ذلك رسومات تخص أشهر الفنانين في التاريخ ، مثل ليوناردو دافنشي أو رامبرانت.