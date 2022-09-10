قطاع الأحوال المدنية يتيح استخراج الوثائق بالشاشة التلامسية لذوى الهمم.. التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

أتاح قطاع الأحوال المدنية لذوي الهمم استخراج الوثائق من خلال الشاشة التلامسية، وذلك عن طريق الضغط عليها بالملامسة واختيار أنواع الوثائق وسداد المبلغ ثم اعطاء أوامر الطباعة لاستخراج الاوراق.

الشاشة التلامسية، أحدث وسائل الأحوال المدنية، لتقديم خدمات جديدة لذوي الهمم، عن طريق استخراج الأوراق الثبوتية من خلال هذه الشاشة الموجودة بمقر الأحوال المدنية دون الحاجة للتعامل مع العنصر البشري، في إطار عملية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.