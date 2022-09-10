غلق جزئى لمنزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لشارع مراد بسبب أعمال صيانة

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، اليوم السبت الغلق الجزئي لمنزل كوبرى الجيزة المؤدى لشارع مراد، تحديدا الحارة الوسطى فقط، لمدة يومين وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني، استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.

وأوضح راشد بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.