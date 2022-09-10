غرق طفلين ونجاة 4 آخرين أثناء الاستحمام في مياه ترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفلين مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة قرية ميت جابر أمام عزبة السرايا التابعة لمركز بلبيس، فيما تم إنقاذ 4 من قبل الأهالي.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول طفلين متوفيان، أحدهما يدعى عبدالله رفعت عبدالتواب.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء محاولة الطفلين السباحة والاستحمام رفقة 4 أطفال آخرين في مياه ترعة قرية ميت جابر أمام عزبة السرايا التابعة لمركز بلبيس، تعرض الأطفال الستة للغرق، فيما هرع الأهالي إلى المياه وتمكنوا من إنقاذ 4 من الأطفال، لكن الطفلين الذان وصلا جثثا هامدة فارقا المياه غرقًا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.