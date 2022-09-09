مصرع عامل وإصابة آخر فى تجدد خصومة ثأرية بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه، بينما أصيب آخر في تجدد خصومة ثأرية بين طرفين بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث، ونقل الجثة والمصاب للمستشفى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإطلاق أعيرة نارية ووفاة عامل وإصابة أخر بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام وتم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول أبو بكر ح م ا ا 32 سنة سائق ويقيم أولاد سالم دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزى " جثة هامدة " أثر إصابته " طلق ناري بالرأس من الناحية اليسري "، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

ووصول الشعراوي ر ع ع 24 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مصاباً " طلق ناري بالفخذ والذراع الأيسر " للمستشفي سوهاج الجامعي وبمناقشة المصاب وسؤال شقيق الأول محمد ح م ا 35 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية إتهما المدعو شريف ع ع ح 22 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته حال استقلالهما سيارة " قيادة الأول بذات الناحية مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.

وعلل ذلك بسبب قيام المدعو الصباح ع ع " 2 " آخرين أنجال عمومة المجني عليهم بالتعدي على المدعو حمادة ه ع نجل عمومة المتهم بالضرب مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة في عام 2021، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم التحفظ علي السيارة، وبالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه غير مبلغ بسرقته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.