عن طريق الإنترنت.. خطوات تقديم بلاغ إلى النائب العام

كتب سليم على - أحمد عبد الهادى

فى إطار جهود وزارة العدل فى التحول الرقمى فى جميع قطاعاتها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين مع تقديم خدمات بجودة عالية، سهلت النيابة العامة آلية تقديم شكوى أو بلاغ للنيابة العامة، وأتاحت العديد من الوسائل الإلكترونية لتقديم البلاغات، وحددت الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين لإرسال شكاواهم على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس آب على رقم "01111755959".

وقالت النيابة العامة إنه حرصا منها على استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، لابد من تخصيص نموذج إلكترونى معد سابقا بموقع جوجل" google" لاستقبالها، فقد تراءت بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة ولذلك لزم التنويه عن تلك الملاحظات.

أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن هي عبر الرقم الهاتفي رقم "01111755959"، عبر تطبيق WhatsApp وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:https//docs.google.com/forms/d/lxusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp5Pa-jmhjLEo3bhQuWA/viewform?edit_requested=true

أولا : ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp".

ثانيا : ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

ثالثا : عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.

رابعا : إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.

خامسا : لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر إليها.

سادسا : الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "whatsapp" بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.

سابعا: لا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سندا للاعتداد بها.