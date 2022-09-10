عقب الصلح.. إخلاء سبيل 4 أشخاص تشاجروا بسبب لعب الأطفال في نادي بالعجوزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، إخلاء سبيل 4 أشخاص تشاجروا داخل نادي في منطقة العجوزة، بسبب لعب الأطفال، عقب الصلح بينهم وورود تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود العيان والعاملين بالنادى، وتبين نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة داخل النادي، بسبب لعب الأطفال.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص داخل نادي في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، ما أسفر عن إصابة أحدهم، بسبب لعب الأطفال.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق والتى امرت بما سبق.