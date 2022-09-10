عطلة للمدارس وتأجيل المباريات.. أبرز آثار جنازة الملكة على الحياة ببريطانيا

كتب محمد تهامى زكى

مازالت أجواء الحزن تخيم على الشعب البريطاني منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مساء الخميس الماضى، ورغم أنه سيتم الكشف عن جدول زمنى مخطط بعناية للفعاليات الرسمية بشكل منفصل، إلا أن وفاة الملكة أمر جلل سيكون له تأثير كبير على الحياة اليومية فى بريطانيا، حيث قالت الحكومة إن فترة الحداد الوطني ستستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية للملكة.



الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ووفقا لموقع bbc البريطانى، فإنه من المتوقع أن تقام الجنازة في دير ويستمنستر خلال حوالى 10 أو 11 يوما، على أن يتم تأكيد التاريخ من قبل قصر باكنجهام، ومن المحتمل أن يتم إعلان اليوم عطلة للمصارف "بنك هوليداى"، لكن هذا سيؤكد من قبل القصر والحكومة لاحقا، وإذا تم إعلان هذا اليوم عطلة رسمية فسوف يتم إغلاق المدارس، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستغلق على الإطلاق قبل ذلك الحين، حيث من المتوقع أن تصدر وزارة التعليم والإدارات المفوضة توصياتها في هذا الشأن.

كما تقول الحكومة إنه لا يوجد التزام بإلغاء أو تأجيل الفعاليات خلال فترة الحداد الوطني، أو إغلاق أماكن الترفيه، مشيرة إلى إن هذه القرارات متروكة للجهات المنظمة لتقرر بشكل فردي، لكن عددا من الفعاليات التي كان من المقرر أن تجري في غضون 24 ساعة أو نحو ذلك بعد إعلان وفاة الملكة، قد تم إلغاؤها بالفعل قبل الإدلاء بهذا البيان، وتبعها آخرى.

كما إنه لن تقام مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو في اسكتلندا أو إيرلندا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والاثنين، كما تم تأجيل جميع المباريات في الدوري الممتاز للسيدات وبطولة السيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في نهاية هذا الأسبوع، وأيضا تم تأجيل جميع السباقات يومي الجمعة والسبت من قبل هيئة سباق الخيل البريطانية.

وفي لعبة الجولف، لن يكون هناك لعب في بطولة "بي إم دبليو بي جي إي" يوم الجمعة، كما تم تأجيل اليوم الثاني من مباراة الكريكيت التجريبية بين إنجلترا وجنوب إفريقيا، مع عدم وجود تأكيد على ما إذا كانت بقية مباريات اللعبة التي تستغرق خمسة أيام ستقام، ولن تستمر المراحل الثلاث الأخيرة من سباق الدراجات في جولة بريطانيا، المقرر إجراؤه من الجمعة إلى الأحد، كذلك تم تأجيل مباريات اتحاد الراجبي في الدوري الممتاز أمس الجمعة، لكن المباريات ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسبقها دقيقة صمت، كما ستنطلق "جريت نورث ران" يوم الأحد.

بينما قالت الجهة المسؤولة عن فعاليات باركرون، وهي عبارة عن مجموعة من الفعاليات للمشاة والعدائين والمتطوعين والتي تقام صباح كل يوم سبت على مسافة يبلغ طولها 5 كيلومترات، إنها لن تطلب من أي من منظميها إلغاء الأحداث، لكن المتطوعين المقبولين أو مالكي الأراضي ربما يقررون عدم إجراء الجولات.

فيما تم إلغاء عروض "بي بي سي برومز" الموسيقية يومي الخميس والجمعة، إلى جانب عرض "لاست نايت أوف ذا برومز" اليوم السبت، بينما من المتوقع أن تستمر العروض المسرحية في جميع أنحاء بريطانيا، مع الالتزام دقيقة صمت، ولكن ألغي حفل توزيع جائزة ميركوري الموسيقية مساء الخميس بعد إعلان الخبر، كما تم تأجيل مؤتمر اتحاد النقابات الذي كان من المقرر عقده في برايتون الأسبوع المقبل وستتم إعادة جدولته إلى تاريخ لاحق.

وتنص التوجيهات الحكومية على أنه إذا تم التخطيط لمباريات أو أحداث رياضية في يوم الجنازة، فقد ترغب المنظمات في تعديل المواعيد حتى لا تتعارض مع خدمة الجنازة أو المواكب.

وظلت بعض المتاجر مغلقة يوم الجمعة، بما في ذلك "سيلفريدجز وفرنش كونيكشن وليبرتي". وقال متجر هارودز إنه سيتم إغلاقه في يوم الجنازة، وقد تفعل الشركات الأخرى الشيء نفسه.

كما أعلن اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل أنه سيتم إلغاء الإضرابات المخطط لها يومي 15 و17 سبتمبر، كعلامة على الاحترام، كما ألغت نقابة موظفي النقل الذين يتقاضون رواتب الإضرابات المخطط لها في هذا الشهر، وأيضا تم إلغاء الإضرابات البريدية يوم الجمعة من قبل نقابة عمال الاتصالات.

وستقام صلاة إحياء الذكرى في كاتدرائية القديس بولس يوم الجمعة، بحضور رئيسة الوزراء وكبار الوزراء الآخرين، ولأن وفاة الملكة كانت في اسكتلندا، سوف يرقد نعشها في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبره، وربما يُسمح للجمهور بإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة على الأرجح يوم الإثنين.

وسيتم بعد ذلك نقل النعش جوا إلى لندن، حيث سيسمح لمئات الآلاف من الأشخاص بالتوافد على مدى أربعة أيام لتقديم العزاء وإلقاء نظرة وتحية الوداع على الجثمان الذي يكون مسجى في قاعة ويستمنستر .

وسوف يتم تنكيس علم الاتحاد عند منتصف السارية على المباني الحكومية حتى صباح اليوم التالي للجنازة، وستعود الأعلام إلى أعلى السارية لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة الواحدة مساء بتوقيت جرينتش يوم السبت للاحتفال بإعلان الأمير تشارلز ملكا، قبل العودة إلى نصف السارية ثانية.



إليزابيث

ودقت الأجراس في دير ويستمنستر وكاتدرائية القديس بولس وقلعة وندسور والكنائس في جميع أنحاء البلاد تكريما للملكة، وأطلقت 96 إطلاقة مدفعية تحية، للاحتفال بكل عام من حياتها، في هايد بارك وبرج لندن وستونهنج وقلعة إدنبره وأماكن أخرى.

ويمكن للناس التوقيع على كتاب تعزية عبر الإنترنت على موقع العائلة المالكة، لكن لن تكون هناك دفاتر لكتابة التعازي في المساكن الملكية، ويمكن لأي منظمة أن تفتح دفتر سجل تعزية وستكون هناك فرص لتوقيعه في مواقع في جميع أنحاء البلاد، مثل قاعات مراكز المدن وبعض الكاتدرائيات.





وسيتم إنشاء حديقة زهور تذكارية في جرين بارك بلندن يوم السبت، وسيكون المكان الرئيسي المخصص لوضع الزهور بالقرب من قصر باكنجهام ويمكن أيضا وضع الزهور في مواقع محددة بالقرب من المساكن الملكية الأخرى في بالمورال وندسور وساندرينجهام وفي قلعة هيلزبورو في بلفاست وقصر هوليرودهاوس في إدنبره وعند مدخل مجلس مدينة كارديف، وقد تكون هناك أماكن داخل المجتمعات المحلية حيث يمكن ترك الزهور أو كلمات الثناء والتعزية، مثل دار البلدية أو الكنيسة وتنصح الحكومة بمراجعة المجالس أو وسائل الإعلام المحلية.

وأشارت bbc إلى أن الحكومة والعائلة المالكة طلبتا عدم إرسال الأزهار أو الأكاليل أو كلمات الثناء والتعزية مباشرة إلى المساكن الملكية أو المكاتب الحكومية أو إلى موقع جنازة الملكة.