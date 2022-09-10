صحة البحر الأحمر: تركيب قسطرة غسيل كلوي مستديمة لأول مرة بالمحافظة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تركيب قسطرة غسيل كلوى مستديمة لأول مرة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعمليات مستشفى الغردقة العام بمعرفة الدكتور زغلول جودة، استشارى الكلى ونائب مدير مستشفى دمنهور التعليمى لشئون البحث والتعليم.

من جانبه وجه الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على ضرورة استمرار عقد التدريبات للأطباء على تلك المهارة التى يحتاجها مرضى الفشل الكلوى الذين يعانون من مشاكل بالوصلة الشريانية الوريدية التى يتم من خلالها إجراء الغسيل الدموى.

كما وجه باستمرار التنسيق لاستكمال فاعليات هذا المشروع فى القريب العاجل لخدمة مرضى الغسيل الكلوى بمحافظة البحر الأحمر فى ضوء خطة لرفع العبء عن المرضى والسفر إلى خارج المحافظة لطلب هذه الخدمة.

وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها أن ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرات الرئاسية لدعم قطاع الصحة بصفة عامة، ومرضى الفشل الكلوى بصفة خاصة.

ولفت إلى أن تطوير المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية يحظى باهتمام كبير من الدولة، وهناك تكليفات صارمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمستشفيات الحكومية.