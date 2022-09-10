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شواطئ رأس سدر.. الجمال والهدوء سر انجذاب زائريها من كل أنحاء العالم

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:43 م
شواطئ رأس سدر.. الجمال والهدوء سر انجذاب زائريها من كل أنحاء العالم راس سدر
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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أصبحت شواطئ مدينة رأس سدر على خليج السويس بمحافظة جنوب سيناء، جاذبة للزائرين من كل أنحاء مصر والعالم لما تتمع به من هدوء وجمال يسر كل زائر للمدينة .

 

تقع مدينة رأس سدر على خليج السويس، وتتكون من ثلاث مناطق وادي سدر وأبو صويرة المنطقة عرفت منذ عهد المصريين القدماء والنبي موسى والمسيح والإغريق والرومان يقصدها السياح بشكل متزايد حيث تتمتع المنطقة بسواحل رملية قليلة الأعشاب والأملاح البحرية ومياهها هادئة يوجد بها معالم سياحية مثل "قلعة الجندي" أو "قلعة سدر" وهي قلعة من الصخر أسست أثناء توجه جيوش صلاح الدين لمحاربة الصليبيين وبها أيضا حمامات فرعون الشهيرة والتي تنبض بمياه من الجبل وهو مزار سياحي إضافة لنقوش منطقة المغارة، عين رأس سدر الكبريتية يسكن المدينة أغلبية من بدو سيناء وهم في مناطق وادي سدر وأبو صويرة.

 

وتوضح بيانات محافظة جنوب سيناء، أن المدينة تبعد عن القاهرة 200 كيلو متر تقريبا، وذلك عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، ويمتد الشاطئ الرملي للمنطقة بطول 95 كم حيث منتجع رأس سدر وتجذب المنطقة هواة مراقبة الطيور ولاسيما طيور السمان والماعز الجبلية المنتشرة في المنطقة، كما وجد في المنطقة حمامات وعيون مياه كبريتية طبيعية استشفائية منها ما اكتشف قبل نحو 5000 عام تقريبا وتصل الحرارة بها إلى 75 درجة مئوية منها عيون موسى وعين وادي تراقي.

 

ويوجد بالمدينة عدد من القري السياحية والفنادق على الشواطئ والتي تلقي إقبالا متزايدا من السياح المصريين نتيجة قرب رأس سدر من القاهرة، إضافة إلى السياحة الأجنبية كما تعرف رأس سدر بسياحة السفاري التي تشتهر بها، وفي عام 2008 كشفت بعثة الآثار المصرية عن كهف بمنطقة حمام فرعون بجنوب سيناء استخدم كملجأ للمسيحيين الفارين من الاضطهاد الروماني في القرنين الرابع والخامس الميلاديين، والقرى التابعة لها قرية رأس مسلة، وأبو صويرة، والمالحة.

من روعات الجمال براس سدر

من روعات الجمال براس سدر


اجواء تستحق
اجواء تستحق


اجواء جاذبة للجمال
اجواء جاذبة للجمال


البحر والغروب
البحر والغروب


الجميع يستمتع
الجميع يستمتع


الطبيعة الساحرة
الطبيعة الساحرة


الطبيعة وجمالها الفتان
الطبيعة وجمالها الفتان


الكل مبتهج
الكل مبتهج


بحر وجو
بحر وجو


بهجة وفرحة_1
بهجة وفرحة_1


تجمع الجمبع
تجمع الجمبع


جمال البحر_2
جمال البحر_2


سحر الطبيعة
سحر الطبيعة


مكان يحبه الجميع
مكان يحبه الجميع


جنوب سيناء

رأس سدر

شواطئ رأس سدر

سيناء



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