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شحن 3050 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:00 م
شحن 3050 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا  ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء  . 

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن   ومتواجد على الأرصفة  سفينة  ومن المنتظر دخول 6 سفن  .

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .


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