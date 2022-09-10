شحن 3050 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 6 سفن .

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .