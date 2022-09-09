اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفريغ 2123 طن رخام وتداول 33 سفينة بمينائى شرق وغرب بورسعيد

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:31 م
تفريغ 2123 طن رخام وتداول 33 سفينة بمينائى شرق وغرب بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع العامه IRAKLIS التى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 متر بغاطس 11 متر وذلك لتفريغ 2123 طن رخام .

 

وأضافت المنطقة، أن مينائي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 33 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

 

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة  سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية  بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

تخفيضات كبيرة خلال شهر سبتمبر على شاطئ بورسعيد.. الكرسى بـ5 جنيهات ويوم الأسرة بـ30 جنيها.. منقذون على طول الشاطئ وعلامات تدل على حالة البحر.. ومدير الشاطئ: جهود دائمة لرفع كفاءة الشاطئ ومستوى النظافة.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:10 ص

3.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:33 ص

بالأسماء.. إصابة 4 شباب انقلبت بهم سيارة على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:42 ص

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادثين بمحافظة بورسعيد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة