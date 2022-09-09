تفريغ 2123 طن رخام وتداول 33 سفينة بمينائى شرق وغرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع العامه IRAKLIS التى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 متر بغاطس 11 متر وذلك لتفريغ 2123 طن رخام .

وأضافت المنطقة، أن مينائي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 33 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .