قصور ثقافة الأقصر تناقش ثقافة ترشيد الاستهلاك والتعامل مع سن المراهقة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع سن المراهقة" وتحدثت الدكتورة منى الراوى مسؤولة الفرع، عن تربية المراهقين من سن 13 إلى 18 سنة، ونصائح للتعامل مع المراهق ومهارة الاستماع للمراهق، ولماذا يصعب التعامل مع المراهق، وعقد القصر محاضرة بعنوان "الضوء والقيمة في العمل الفني"، حيث أوضح الدكتور أحمد جمال عيد من كلية الفنون الجميلة، ماهية درجة القيمة الضوئية في العمل التشكيلي ومراعاة الظل والضوء في العمل الفني وما هو الظل وتعريفه وقيمته.

وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان"صوت النايات"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة تزيين أدوات مدرسية نفذتها مشيرة محمد طلعت هاشم، فيما عقد القصر محاضرة بعنوان"التشابه بين الشعر والرواية"، وأوضح الشاعر محمد جاد المولى، أن الشعر والرواية نوعان من الإبداع الإنساني وأوجه التشابه بين الشعر والرواية وما هو الشعر وما هي الرواية وأوجه الاختلاف بينهما، بجانب محاضرة.

وعقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "ثقافة ترشيد الاستهلاك للموارد" وتحدث نصر محمد مسؤول الفرع، عن أهمية الترشيد للموارد كافة مما يعود بالنفع على الوطن لذلك كان من الضروري الإهتمام بهذه الثقافة ودور جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمجتمع المدني للمحافظة على الموارد، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر عبدالله مسعود ومجموعة من فن الواو والشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى بعنوان "طفلة، صباح الورد".