اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قصور ثقافة الأقصر تناقش ثقافة ترشيد الاستهلاك والتعامل مع سن المراهقة

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:28 ص
قصور ثقافة الأقصر تناقش ثقافة ترشيد الاستهلاك والتعامل مع سن المراهقة جانب من المحاضرات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع سن المراهقة" وتحدثت الدكتورة منى الراوى مسؤولة الفرع، عن تربية المراهقين من سن 13 إلى 18 سنة، ونصائح للتعامل مع المراهق ومهارة الاستماع للمراهق، ولماذا يصعب التعامل مع المراهق، وعقد القصر محاضرة بعنوان "الضوء والقيمة في العمل الفني"، حيث أوضح الدكتور أحمد جمال عيد من كلية الفنون الجميلة، ماهية درجة القيمة الضوئية في العمل التشكيلي ومراعاة الظل والضوء في العمل الفني وما هو الظل وتعريفه وقيمته.

وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان"صوت النايات"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة تزيين أدوات مدرسية نفذتها مشيرة محمد طلعت هاشم، فيما عقد القصر محاضرة بعنوان"التشابه بين الشعر والرواية"، وأوضح الشاعر محمد جاد المولى، أن الشعر والرواية نوعان من الإبداع الإنساني وأوجه التشابه بين الشعر والرواية وما هو الشعر وما هي الرواية وأوجه الاختلاف بينهما، بجانب محاضرة.

وعقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "ثقافة ترشيد الاستهلاك للموارد" وتحدث نصر محمد مسؤول الفرع، عن أهمية الترشيد للموارد كافة مما يعود بالنفع على الوطن لذلك كان من الضروري الإهتمام بهذه الثقافة ودور جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمجتمع المدني للمحافظة على الموارد، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر عبدالله مسعود ومجموعة من فن الواو والشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى بعنوان "طفلة، صباح الورد".

 

 


الاقصر

قصور ثقافة الاقصر

اخبار اليوم

محاضرات ثقافية بالاقصر

اخبار الاقصر

ثقافة الاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

قصور ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بالقراءة وأهميتها ودوريات ثقافية.. تعرف عليها

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:00 ص

أمسيات شعرية وورش فنية لدعم الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:00 ص

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الإسراف بالمياه والابتزاز الإلكترونى.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:47 م

قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول مفهوم المواطنة والوعى بالتاريخ الوطنى

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:30 م

قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة متنوعة ومحاضرات حول المواطنة والوعي بالتاريخ الوطنى

الإثنين، 08 أغسطس 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة