اليوم السابع
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رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب: مصر حريصة على لم شمل كل الدول الأفريقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:42 م
رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب: مصر حريصة على لم شمل كل الدول الأفريقية لاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية
كتب إبراهيم قاسم

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قال المستشار سعيد إهراى رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، إن مصر حريصة دائما على لم شمل الدول الافريقية، ولها دائما المبادرة لتبادل الرؤي بين شعوب القارة، بمختلف القضايا.
 
وأضاف إهراى خلال كلمته بالاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية المنعقد حاليا، أن الاجتماع يهدف الى تقديم حلول سريعة وفورية للقضايا الدستورية الافريقية
 
وأوضح إهراى أن حصيلة الاجتماعات الدورية السابقة نتج عنها حلول معتمدة، استراتيجيات تأهيلية وتصورات للعدالة تخدم جميع شعوب القارة الافريقية.
 
ولفت إلى أن هناك مبادئ ودراسات تفصيلية أتيحت للمحكمة الدستورية مناسبة للبناء الاجتماعي لكافة الدول الافريقي، مؤكدا أن هذا ناتج عن الاجتماعات الدورية لرؤساء المحاكم الدستورية.

رئيس الوزراء المصرى

الدكتور مصطفى مدبولى

المحكمة الدستورية العليا

الدستورية العليا

رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية



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