خلافات عائلية وراء هروب فتاة من أسرتها والاستيلاء على أموالهم بالإسكندرية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله، متضمناً اختفاء فتاة بالإسكندرية فى ظروف غامضة.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية)، وتبين قيام والدها بتحرير محضر بشأنها، لقيامها بالاستيلاء على مبلغ مالى منه وترك مسكن الأسرة بمنطقة العامرية.

أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بإحدى الشقق المُستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتها قررت قيامها بترك المسكن بمحض إرادتها لوجود خلافات أُسرية، وأضافت بقيامها بالاستيلاء على المبلغ المالى وإنفاقها الـمبلغ على متطلباتها الشخصية.