حملات إزالة فورية لتعديات بناء مخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء واصلت المرور اليومي لرصد وإزالة أي تعديات مخالفة، ورصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة، أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ إزالة كلية في المهد لسور خشبي بديرب نجم علي مساحة 9 قيراط علي قطعتين بغرض إنشاء كافية أمام مدرسة نصر عابدين وموقف الزقازيق بديرب نجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالحلمية بتنفيذ إزالة لغرفة على مساحة 20م مبنية بالطوب الأحمر بالأرض الزراعية بقرية شنبارة بالوحدة المحلية بالحلمية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بغيته بحملة ازالة لمبنى بالدبش الأبيض على مساحة 80 متر بقرية السلام بالروضة الغربية التابعه للوحدة المحليه بغيته وتمت الإزاله كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وقامت الوحدة المحليه بأولاد سيف بتنفيذ حملة إزالة لسور مبني بالدبش الأبيض والأسمنت على مساحه 50 متر وتمت الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما تمكن فريق العمل بالوحدة المحليه بالزوامل بتتفيذ حالتين إزاله وهما إزاله لسور مخالف علي مساحة 100 متر طولي وازاله مبني علي مساحة 60 متر داخل جمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية تمت الإزاله كليا وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بإزاله غرفة بالطوب الابيض علي مساحة 40 متر بمنطقة السيد صالح بالقرين وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق وبالإشتراك مع الإدارة الهندسيه بحى أول بالقيام بحمله لإزاله أعمال مخالفة تقام فى المهد بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالحى وذلك بأحد العقارات بتقسيم المعلمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.