اليوم السابع
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حبس 5 أشخاص ضبطوا أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار ببولاق أبو العلا 4 أيام

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:57 م
حبس 5 أشخاص ضبطوا أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار ببولاق أبو العلا 4 أيام التنقيب عن الاثار - أرشيفية
سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، تم ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى منطقة بولاق أبو العلا ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار. 
 
واصلت  أجهزة الامن بالقاهرة باشراف اللواء اشرف الجندي مدير الامن مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو  العلا بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث  قيام بعض الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم .
 
عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء عﻻء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبط (5  أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار  داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك والد أحدهم ، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 متر ، وأدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

تنقيب عن الاثار

اثار مصر

اخبار الحوادث

بولاق أبو العلا



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