جامعة القاهرة: بدء التسجيل بمركز معلومات الدراسات الإفريقية لدورات التحول الرقمى

كتب محمود طه حسين

حصل مركز المعلومات والاستشارات بكلية الدراسات الافريقية العليا على الاعتماد لمنح شهادة التحول الرقمي من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الجامعة ودورها في نشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي للمجتمع الجامعي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على توفير الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بأعلى درجة من الكفاءة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقاتها في مختلف الجوانب، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة داخل الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مركز المعلومات والاستشارات أحد مراكز تطوير الأداء الجامعي في التدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات "CUIT" لكل من طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجي.

ومن جانبه، قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن مركز المعلومات والاستشارات بالكلية حصل على هذا الإعتماد نتيجة استيفاء وتطبيق كافة متطلبات الاعتماد والمعايير التي تم تحديدها لاعتماد مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، موضحًا بدء التسجيل للحصول على دورات التحول الرقمي، والاختبارات الإلكترونية من سبتمبر الجاري بمقر مركز المعلومات والاستشارات الأفريقية بالكلية.