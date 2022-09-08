جامعة القاهرة: مؤتمر النانو تكنولوجى يناقش استشراف مستقبل تكنولوجيا النانو

تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى جامعة القاهرة، المؤتمر الأول للكلية بعنوان "استشراف مستقبل تكنولوجيا النانو: الرؤية والتطبيق.. معوقات وحلول" وذلك فى الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على الارتباط بالتطورات العلمية المتسارعة خاصة المتخصصة فى مجال تقنية النانو بما يساهم فى تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مجال النانوتكنولوجى يُعد أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التى تشهد اهتماما متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم، وهو ما يستلزم التوعية العلمية بهذا المجال ومعرفة الضوابط والمعايير الحاكمة لاستخدامه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلى لهذه التقنية التى بدأت فى اقتحام كافة مجالات الحياة الصناعية والزراعية والغذائية والتجارية والطبية والعسكرية وغيرها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يستهدف التوعية بأهمية علم النانوتكنولوجى فى مختلف التطبيقات والمجالات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور تكنولوجيا النانو فى العديد من الجوانب مثل إيجاد وتطوير مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، وإيجاد حلول بديلة للتدوير والتخلص من المخلفات البيئية ومعالجة المياه والتربة، وحماية الآثار والمحفوظات عن طريق استحداث طرق الترميم والصيانة باستخدام مواد ومتراكبات نانومترية تُحقق استدامة المعالجات لمختلف المواد، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم المُستحدثات فى تطبيقات علم النانوتكنولوجى والذكاء الاصطناعى، ودراسة أهم المخاطر والاحتياجات والمعوقات التى تواجه علم النانو وإيجاد حلول لها.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور تتضمن عدة مجالات، أهمها التطبيقات الصناعية للمواد النانومترية ومن أهم مجالاته الطاقة والزراعة ومعالجة المياه، وتقنيات البيئة والترميم مثل مجالات البيئة والترميم والصيانة، والطاقة الخضراء ومن المجالات الخاصة بها مصادرها وإنتاج الوقود الحيوى، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية النانوية مثل التطبيقات الطبية والصيدلانية والزراعية للمواد النانونية، والتطبيقات الإلكترونية والحاسب الآلى فائق السرعة ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى إنتاج الروبوتات وتكنولوجيا الإلكترونيات النانونية، والعلوم المتنوعة وتشمل جميع التطبيقات فى مجالات العلوم ذات الصلة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، أن المؤتمر يشارك فيه شخصيات عامة من القطاعين الحكومى والخاص ممن لهم إسهامات مميزة فى مجال تطوير التعليم والبحث العلمى، وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومديرو المراكز العلمية فى الجامعات المصرية، وشركات وخبراء فى مجال النانوتكنولوجى، وباحثون وخريجون وطلاب.

وأشارت الدكتورة رباب الشريف، إلى عقد العديد من الفعاليات على هامش المؤتمر، منها تنظيم معرض للشركات المتخصصة فى مجال الأجهزة والاختبارات العلمية والوسائل التعليمية التفاعلية الحديثة والتقنيات المتطورة، وتنظيم مسابقة احسن بوستر مشروع تخرج لطلاب الكليات العلمية بالجامعات المصرية فى مجال النانوتكنولوجى، بالإضافة إلى تكريم الداعمين والمشاركين فى إنشاء وتفعيل المنظومة العلمية والتعليمية والرواد على المستوى القومي.