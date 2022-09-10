توافد عشرات الآلاف على القصر الملكى قبل إعلان الملك تشارلز ملكا رسميا.. صور

كتب: إيهاب محمد

تتحد بريطانيا العظمى في حزنها بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، حيث شوهد عشرات الآلاف من الأشخاص يتدفقون على قصر باكنجهام لتقديم احترامهم قبل إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا، واستمر أفراد من الجمهور في التجمع عند بوابات القصر هذا الصباح مع ترك مئات من الباقات والملاحظات الشخصية والشموع تكريما لها، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يحضر الملك تشارلز، إلى قصر سانت جيمس، في الساعة 10 صباحًا، اليوم، لحضور حفل تاريخي حيث سيلتقي بمجلس الانضمام، وسيجتمع مستشارو الملكة بعد ذلك بدون تشارلز، ويعلنونه ملكًا قبل أن يؤدي اليمين.



تقرير ديلى ميل

في الساعة 11 صباحًا، سيلعب عازفو الأبواق كما يقرأ الإعلان العلني للملك الجديد من شرفة Friar Court بواسطة Garter King of Arms. ستعود أعلام الاتحاد إلى الصاري بالكامل في الساعة 1 مساءً وتبقى هناك لمدة 24 ساعة، سيلتقي الملك الجديد لاحقًا برئيسة الوزراء ليز تروس ووزرائها.

وفي أول يوم حداد رسمي على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، واصل البريطانيون إظهار حبهم لصاحبة الجلالة بعد وفاتها عن عمر يناهز 96 عامًا مساء الخميس، وتم بناء كومة ضخمة من الأزهار الزهرية خارج البوابات، بينما أضاء جسر البرج الليلة الماضية باللون الأرجواني تكريما لأطول عهد في بريطانيا.



أفراد من الجمهور يمشون عبر الزهور والبالونات والتكريم التي خلفها المعزين خارج قصر باكنغهام



استمر أفراد من الجمهور في التجمع عند بوابات القصر هذا الصباح



مشاهد في جرين بارك هذا الصباح

شوهد البستانيون في القصر هذا الصباح وهم يزيلون باقات من الزهور من على البوابات ونقلوها إلى جرين بارك، على الأرجح لترك مساحة للجمهور لمواصلة الاقتراب قدر المستطاع من منزل الملك والملكة الجديد حيث تتصالح الأمة مع وفاة الملكة.

وصل الملك تشارلز بالأمس إلى قصر باكنجهام مع زوجته وقرينته الملكة كاميلا بعد أن طاروا إلى سلاح الجو الملكي البريطاني نورثولت من أبردين واستقبلوا ترحيباً حاراً من المهنئين بالقبلات وهتافات "حفظ الله الملك".

سُمع الملك وهو يقول، "شكرًا جزيلاً، إنه لطيف جدًا، إنه حقًا"، "بارك الله فيك" و "لقد خفت حقًا هذا اليوم" خلال الجولة التي استمرت 15 دقيقة. صرخت له امرأة: نحبك الملك تشارلز وأحبنا والدتك".

هتفت حشود ضخمة عندما وصل الملك العاطفي الواضح في سيارة رولز رويس عتيقة إلى جانب كاميلا، الملكة كونسورت، قبل أن يخرج ويبدأ في مصافحة عدد لا يحصى من الجمهور ينتظرون خلف حاجز.