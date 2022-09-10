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توافد رؤساء وزراء بريطانيا السابقين لقصر سانت جيمس لحضور إعلان الملك تشارلز

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:50 ص
توافد رؤساء وزراء بريطانيا السابقين لقصر سانت جيمس لحضور إعلان الملك تشارلز تونى بلير وجونسون وديفد كاميرون
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام بريطانية، إن رؤساء الوزراء السابقون بوريس جونسون وجوردون براون وتوني بلير وصلوا إلى قصر سانت جيمس، لحضور اجتماع مجلس الانضمام.

وبعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التليفزيون.

وقال الأمير تشارلز الثالث، أمس الجمعة، إن الملكة إليزابيث الثانية "أوفت بعهدها تجاه بريطانيا"، متعهداً بأنه سيسير على خطاها، لافتاً إلى أنها "ساعدت دولاً كثيرة، وكرّست حياتها لخدمة شعبها" خلال فترة حكمها التي امتدت إلى أكثر من 70 عاماً.

وأضاف تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك، عقب يوم واحد من وفاة والدته إليزابيث الثانية، أن "الملكة الراحلة لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات".

وأشار إلى أن بريطانيا "استطاعت تحقيق التقدم والازدهار وسنواصل الحفاظ على قيمنا"، متعهداً بـ"الوفاء بالمبادئ الدستورية لوطننا.. سأخدمكم بكل حب وتقدير".

 


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