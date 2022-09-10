تنفيذ عدد من الإزالات للبناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة بالدقهلية.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ عدد من الإزالات الفورية، للبناء المخالف والتعدي علي أراضي الدولة، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف، يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى أن جهود كافة الأجهزة بالمحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات، و تلك التعديات وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

وإطلع محافظ الدقهلية، علي عدد من تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة ودكرنس والمطرية وشربين والسنبلاوين وحي غرب المنصورة، بشأن التصدي الفوري لاعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة.

وأسفرت جهود الحملات عن تنفيذ عدد من الإزالات، حيث شهد مركز ومدينة المنصورة تنفيذ إزالة التعديات على الشارع العام داخل الحيز العمرانى، بقرية منية محلة دمنه والتعدي عبارة عن سور عرض 2 متر، وتمت الازالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة دكرنس، إزالة شده خشبيه لقواعد وسمل بحوض فهمي بناحيه ديمشلت على مساحه 120متر مربع، ومتابعة تنفيذ ازالة كليه لعدد 3حالات، اخري بذات القرية بإجمالى مساحة 900 متر مربع، كانت قد ارجأت ازالتها لدواعي امنية وتمت الازالة بالفعل، بمشاركة الاجهزة الامنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ومدينة المطرية، تنفيذ الازالة لحاله تعدي في المهد لمباني طوب احمر بمنطقة الجسر الواقي بالمدينه، علي مساحه 100 متر مربع، علي قطعه ارض املاك دوله، ملك الهيئه العامه للتنميه الزراعيه والتعمير، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة شربين، تنفيذ ازالة تعدي ببناء مقابر علي ارض زراعية بقرية رأس الخليج، وتمت الازالة الفورية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة السنبلاوين، إزاله فوريه في المهد لأحد المواطنين، بناحية قرية الرمزية بنطاق الوحده القرويه بالمقاطعة، بناء بالطوب الاحمر والمونه الاسمنتية لتوسعة جراج بعرض3م بارتفاع 250سم، وتمت الازالة الفورية على نفقة المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه.

وشهد نطاق حي غرب المنصورة، تنفيذ إيقاف أعمال وإزالة سور لإقامةجمالون بدون ترخيص، بمنطقة ام القرى بحوض الطويل وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم، 43 لسنة 79وقانون البناء رقم 119لسنة 2008 ولائحة التنفيذية،

وذلك في اطار حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها ، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.

وأكد محافظ الدقهلية، ان الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات، للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية، او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة..