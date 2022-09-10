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تعرف على وصية الملك جورج لابنته إليزابيث ورسالتها لولى العهد تشارلز.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:59 ص
تعرف على وصية الملك جورج لابنته إليزابيث ورسالتها لولى العهد تشارلز.. صور الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وهو طفل
كتبت رباب فتحى

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نشرت صفحة العائلة الملكية البريطانية على موقع "فيس بوك" تعهدات الأميرة إليزابيث فى عيد ميلادها الـ21 قبل أن تصبح ملكة، حيث أكدت أنه ينبغي أن يمنح الأمراء والملوك أنفسهم بالكامل من أجل منصبهم وأن يرفعون شعار "أن أخدم"، معتبرة أن هذا الشعار النبيل كان مصدر إلهام لمن تولى العرش على مدار السنوات.

الملكة إليزابيث مع تشارلز
الملكة إليزابيث مع تشارلز

 

وقال المنشور إن الأمير إليزابيث آنذاك كانت تتحدث مع العلم أنها ذات يوم ستخلف والدها الملك جورج السادس كملكة. وأصبح التزامها بحياة الخدمة مبدأً إرشاديًا طوال فترة حكمها ، وقد تجلى ذلك في الحجم الهائل للعمل الذي قامت به كملكة - من جولاتها المبكرة في الكومنولث التي استمرت لعدة أشهر في كل مرة ، إلى العديد من الارتباطات الرسمية التي قامت بها.

الملكة إليزابيث بعد ولادة تشارلز
الملكة إليزابيث بعد ولادة تشارلز

 

في رسالة كتبها الملك جورج السادس إلى الأميرة إليزابيث بعد وقت قصير من زفافها ، كتب الملك جورج السادس عن ثقته في التزامها بواجباتها الملكية ، قائلاً: "لقد شاهدتك تكبرين طوال هذه السنوات بفخر ... وأعرف أننى يمكننى الاعتماد عليك دائمًا ، والآن على فيليب ، للمساعدة في عملنا. "

الامير تشارلز مع والدته
الامير تشارلز مع والدته

 

بدورها ، قالت الملكة عن ابنها أمير ويلز - الآن الملك تشارلز الثالث ، "بالنسبة لي والأمير فيليب ، لا يمكن أن يكون هناك متعة أكبر أو راحة أكبر من معرفة أنه في رعايته يتم مراعاة المبادئ التوجيهية للجمهور وخدمتهم بأمان ومراعاة الواجب تجاه الآخرين ".

الامير تشارلز وهو طفل
الامير تشارلز وهو طفل

 

وقال المنشور إن الملك تشارلز أمضى حياته العملية في خدمة الجمهور من خلال رعايته ، مع التركيز بشكل خاص على القضايا البيئية والشباب. وتضمنت واجباته العديدة في دعم الملكة تمثيل صاحبة الجلالة والمملكة المتحدة في الخارج ، وحضور الفعاليات بما في ذلك زيارات الدولة إلى المملكة المتحدة ، وافتتاح البرلمان واجتماعات رؤساء حكومات الكومنولث.

 

 


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