تعرف على أماكن تواجد سيارات الأحوال المدنية المتحركة على مستوى الجمهورية

محمود عبد الراضى

تتواجد عددا من سيارات الاحوال المدنية المتحركة بالشوارع لاستخراج الوثائق للمواطنين، حيث قرر قطاع الأحوال المدنية باستمرار القوافل المُجهزة فنياً ولوجستياً بعدد من المناطق لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع، وذلك تيسيراً على جمهور المواطنين ونظراً للإقبال الشديد.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، ونظراً للإقبال الشديد، حيث قرر قطاع الأحوال المدنية استمرار قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً اعتباراً من اليوم السبت لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين بنطاق محافظات (القاهرة "أمام المركز النموذجى بكارفور المعادى" – الجيزة "أمام سجل الصف – أمام "كايرو مول" – الإسكندرية"بجوار سجل المنتزة أول – أمام مركز سموحة النموذجى" – القليوبية "أمام سجل شبرا الخيمة أول – أمام سجل شبرا الخيمة ثانى – أمام سجل شبين القناطر – أمام سجل طوخ " –– مطروح "أمام مول العلمين أسكوير" – الغربية "بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا – أمام سجل كفرالزيات – أمام سجل زفتى" – المنوفية "أمام سجل مركز منوف– أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون – أمام سجل أشمون" – كفرالشيخ "أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ" – المنيا بمراكز "مغاغة – بنى مزار – سمالوط" – سوهاج "أمام سجل مدنى مركز البلينا" – قنا "أمام نقطة شرطة الكنوز" – الأقصر "أمام سجل القرنة" – بنى سويف " أمام سجل مركز ببا " ).

لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى عليهم من خلال استخراج أوراقهم الثبوتية فى سهولة ويسر وبصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم كافة الخدمات الشرطية الجماهيرية.