البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري" و"المصرية للاتصالات"..وارتفاع "أموك"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع كلًا من البنك التجاري الدولي إلى 203.513 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.703 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 402.186 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 678.399 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 288.574 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.347 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، ليسيكو مصر إلى 1.982 مليون سهم.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.04%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 38.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 56.5 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12728 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3729 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.