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تشارلز الثالث يحيى الجماهير أمام قصر باكنجهام بعد إعلانه ملكا رسميا.. صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:18 م
تشارلز الثالث يحيى الجماهير أمام قصر باكنجهام بعد إعلانه ملكا رسميا.. صور الملك تشارلز الثالث
كتب: إيهاب محمد

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وثقت الكاميرات لحظة اجتمعت فيها الابتسامة مع الدموع على وجه الملك تشارلز الثالث أثناء إلقاء التحية على حشد من المهنئين المتجمعين خارج بوابات قصر باكنجهام بعد إعلانه، اليوم، ملكا، حيث يواصل المعزين ترك تحية الأزهار بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

انتظر المهنئون ساعات طويلة للحصول على لمحة عن الملك، الذى أصبح ملكًا تلقائيًا بعد وفاة والدته الملكة، يوم الخميس، ولكن تم إعلانه رسميًا من قبل مجلس الانضمام، في قصر سانت جيمس، في وقت سابق اليوم، حيث تم نقله إلى قصر باكنجهام في منزله.

تشارلز من السيارة
تشارلز يحيى الجماهير من السيارة
 
الملك متأثرا
الملك متأثرا بتحية الجماهير

كان من المعتقد في البداية أن تشارلز الثالث وكاميلا، الملك والملكة، سيذهبان في جولة لتفقد التكريم وتحية المعزين في الساعة 12.15 مساءً، ومع ذلك، لم يكن الملك قد غادر القصر بحلول الساعة الواحدة ظهرًا، وبعد ظهر اليوم، سيحضر سلسلة من الجماهير مع رئيسة الوزراء ليز تروس وكبار وزرائها وزعيم حزب العمل السير كير ستارمر ورئيس أساقفة كانتربري وعميد وستمنستر.

وفي الساعة 10 صباحًا من هذا الصباح، أعلن مجلس الانضمام - وهو هيئة قديمة من المستشارين يعود تاريخها إلى وقت الغزو النورماندي - رسميًا دوره بصفته ملكًا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بما في ذلك الرئيس الأعلى للكنيسة إنجلترا والقائد العام للقوات المسلحة البريطانية، وكذلك رئيس دولة دول الكومنولث والأراضي البريطانية حول العالم.

الملك تشارلز يبكى
الملك تشارلز يبكى
 
تشارلز يلوح للجمهور
تشارلز يلوح للجمهور

تم السماح لكاميرات البث بالدخول إلى الحدث التاريخي لإعطاء العالم لمحة أولى عن حفل يعود تاريخه إلى قرون - وأحد التغييرات الأولى على الاتفاقية التي حرض عليها الملك الجديد.

في الساعة 11 صباحًا، دقت الأبواق بعد ذلك من شرفة قصر سانت جيمس حيث تمت قراءة الإعلان الرئيسي الذي يعلن الملك، تجمعت الحشود خارج القصر حيث تم إعلان الملك رسميًا، تم إطلاق التحية بالبنادق في هايد بارك، وبرج لندن، وقلعة إدنبرة، وقلعة هيلزبورو، وقلعة كارديف قبل أن تؤدي فرقة حراس كولد ستريم النشيد الوطني إلى جانب ثمانية عازفي أبواق من سلاح الفرسان المنزلي.

تشارلز
تشارلز

 


الملك تشارلز الثالث

بريطانيا

ملكة بريطانيا

الاسرة الملكية

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الملك تشارلز



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