اليوم السابع
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تحصين 20977 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:48 م
تحصين 20977 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة فحص الماشية ـ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور أحمد عيادة مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، تكثيف الجهود  للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

مشيرا إلى أن تحصين أكثر من 20977 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع  وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة  على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

 

 

 


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