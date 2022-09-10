اليوم السابع
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بدء محاكمة 11 متهما بخلية داعش بولاق

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:27 ص
بدء محاكمة 11 متهما بخلية داعش بولاق المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد حماد، نظر محاكمة 11 متهما بالقضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش الوراق".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2014  حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى العاشر انضموا لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
 

الانضمام لداعش

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