بايدن يحدد للكونجرس عدد اللاجئين المسموح بقبولهم

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أرسلت تقريرا إلى الكونجرس تحمل توصيات بتحديد عدد اللاجئين المقبولين في البلاد للسنة المالية 2023، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "في التقرير الذي تم إرساله إلى الكونجرس يوصي بوضع حد لاستقبال 125 ألف لاجئ في السنة المالية 2023 لتلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم".

وسيجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الأمن الداخلي ووزارة الصحة، مشاورات مع الكونغرس بشأن مقترحات بايدن.