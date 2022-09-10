انطلاق فعاليات برنامج مشروع "مصر بتتكلم أخضر" فى مطروح.. صور

انطلقت اليوم السبت فعاليات برنامج مشروع "مصر بتتكلم أخضر" تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذى تنظمه عدد من الجمعيات الأهلية ومجموعة من المتطوعين على شواطئ مدينة مرسى مطروح مع إقامة عدد من ورش العمل للتوعية بالحفاظ على البيئة.

حيث شهد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح فعاليات وأنشطة المتطوعين والاطفال فى الخيام ضمن مشروع "مصر بتتكلم أخضر" بشاطئ مطروح العام، مشيرا بأن المشروع يستهدف ترسيخ الوعى المجتمعى بقضايا البيئة والتلوث والتغيرات المناخية من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل الفنية لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية على الشواطئ، بمشاركة سكرتير ونائب رئيس المدينة وإدارات شئون البيئة والشواطئ بمجلس المدينة.

ونقل رئيس المدينة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمنظمى برنامج مشروع "مصر بتتكلم أخضر" جمعية التنمية الفكرية والبيئية وبمشاركة عدد من المتطوعين وجمعية الهلال الأحمر المصرية، مؤكداً على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام على الحياة البحرية ومستقبل السياحة فى المدينة، مع ضرورة الحفاظ على البيئة من التلوث خاصة مع التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.